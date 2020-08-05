Milletvekili Kahtalı’dan Karahan tüneli açıklaması
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ HAKAN KAHTALI, MALATYA-KAYSERİ KARAYOLU AKÇADAĞ MEVKİİNDEKİ KARAHAN TÜNELİNDE HERHANGİ BİR KAPANMA SÖZ KONUSU OLMADIĞINI İFADE EDEREK, GÜRKAYNAK KAVŞAĞINDA YAŞANAN ÇÖKME NEDENİYLE YOLUN ESKİ YOLDAN VERİLMEK ZORUNDA KALDIĞINI SÖYLEDİ.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ mevkiindeki Karahan Tünelinde herhangi bir kapanma söz konusu olmadığını ifade ederek, Gürkaynak Kavşağında yaşanan çökme nedeniyle yolun eski yoldan verilmek zorunda kaldığını söyledi.
Karahan Tüneline varmadan Gürkaynak kavşağında çökme nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bölgede heyelan ıslahı çalışması başlattığını aktaran Milletvekili Hakan Kahtalı, hazırlanan 185 adet fore kazığının kavşağa yerleştirilmesi işlemi nedeniyle yolun bir süreliğine eski yoldan verildiğini ifade etti.
Karahan Tüneli’nde hiçbir sıkıntının olmadığını ancak tünele varmadan önceki Gürkaynak Kavşağın’da meydana gelen heyelan nedeniyle kavşağın bakıma alınmak zorunda kaldığını anımsatan Kahtalı, şuanda devam eden çalışmaların Kasım ayında tamamlanacağını ve bununla birlikte geçişlerin yeniden Karahan tüneli üzerinden sağlanacağının altını çizdi.
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