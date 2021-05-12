Milletvekili Kahtalı’dan bayram mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Milletvekili Hakan Kahtalı, mesajında “Bir yandan rahmet, mağfiret ve bereket vesilesi bir Ramazan ayını daha uğurlamanın hüznünü yaşarken, diğer yandan ise sevinç ve huzur iklimi Ramazan bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri bayram sabahına ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bayramlar birlikteliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirdiğimiz mübarek günlerdir. Bu sene de pandemi nedeniyle Ramazan bayramını buruk geçiriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi hep birlikte camilerde saf tutamayacak, bayram ziyaretleri yapamayacağız. Ancak çok iyi biliyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sağlıklı ve daha güzel günlere en kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Yeter ki gönüllerimiz, dualarımız bir olsun. Bu duygu ve düşüncelerle; kıymetli hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramını kutluyor, bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.