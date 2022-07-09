Milletvekili Kahtalı’dan bayram mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kahtalı mesajında, bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Rabbimize, bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyorum. Bayramlarımız biz Müslümanlar için özlemle beklediğimiz, müstesna günlerdir. Küskünlük ve kırgınlıkların sona erdiği, kavganın ve öfkenin yerini sevgi ve barışın aldığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bayram günlerini anlamına uygun olarak kutlamak önemlidir. Temelinde sevgi, saygı ve dayanışmanın olduğu, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramlarda yaşadığımız mutluluk ve coşkuyu hayatımızın her gününe taşıyabilmek en büyük temennimizdir. Ben bu vesile ile Kurban Bayramının başta ülkemiz ve İslam Alemi olmak üzere tüm dünyada barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyor; Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını canı gönülden kutluyorum. Rabbim keseceğimiz kurbanları kabul etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.