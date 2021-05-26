Milletvekili Kahtalı’dan 27 Mayıs darbesi mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61’inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiyesi dünün Türkiyesi değildir" dedi.

Milletvekili Kahtalı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61’inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bağımsızlığımız ve ulusal güvenliğimiz 61. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve milletimizin iradesini akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiyesi dünün Türkiyesi değildir. Artık Türkiye’de iktidarın kaynağı millet iradesidir" şeklinde konuştu. 27 Mayıs 1960’ın Türkiye’de halkın iradesini yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarih olduğunu belirten Kahtalı, "Tarihimize kara leke sürülürken siyaset, medya, akademi, hukuk ve sivil toplum dünyasından birçokları da suç ortağı olarak darbecilerin yanındaydı. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997’de hep aynı zihniyet sahne aldı" ifadelerini kullandı.

Son dönemde de darbe girişimlerinin olduğunu hatırlatan Kahtalı, “AK Parti iktidarı döneminde de kapatma davası muhtıra FETÖ darbe girişimi 17 -25 Gezi olayları, 15 Temmuz darbesi gibi engellemelerle bu ülkenin önünü kesmeye çalışanlara başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimiz izin vermedi. Bu ülkede 18 yıl ezanı Türkçe okutan camileri kapatan zihniyetin, İmam hatiplerin önünü kapatmak için kesintisiz sekiz yıllık eğitime getirenler bugün milletin karşısında ne haldeler herkes biliyor. Bugün artık ’halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan’ Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam irademizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok. 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.