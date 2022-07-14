Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz’u asla unutmadıklarını belirten Kahtalı, "15 Temmuz 2016 hain işgal ve ihanet girişiminin 6. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz bu ülke için önemli bir sınavdı ve Allah’a hamdolsun milletimiz sayesinde o sınavı başarılı bir şekilde geçtik. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Devletimizin birçok kurum ve kuruluşu ile Peygamber ocağı şanlı ordumuzun içine sızan FETÖ’cü hainler tarafından 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen işgal girişimi sırasında, hiçbir düşmanın ve düşman devletin dahi cesaret edemediği ve başvuramadığı bir alçaklığa başvuruldu. Milletin tankıyla, silahıyla, uçağıyla millete bomba yağdıran, ateş açan hainler o gece hainliğe adeta yeni bir anlam kazandırdılar. FETÖ üyesi hainlerin girişimi milletimizin sarsılmaz iradesi ile bertaraf edildi ve asrın en büyük ihanetine karşı asrın en önemli zaferi olarak tarihteki yerini aldı. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz işgal girişimi sırasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiş ve ihanet girişimini şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir. Söz konusu vatan olunca dün nasıl Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı’nda milletimiz 7 düvele karşı koyup destanlar yazmışsa, 15 Temmuz’da da aynı ruh ve aynı inançla kurşunlara ve tanklara kendisini siper ederek yeni bir destan yazdı. Devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 15 Temmuz’da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır. 15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri oldu. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz’da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbe girişimine karşı durup 27 gece sabahlara kadar nöbet tutan yediden yetmişe tüm Malatyalı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah’tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.