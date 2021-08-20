Milletvekili Kahtalı Kale’deki yatırımları inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale’ye son 2,5 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Kale kurulmuş olduğu günden bu yana aldığı hizmetin daha fazlasını 2,5 buçuk yılda aldı" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar ve partililerle birlikte Kale ilçesini ziyaret ederek ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi. İlçeye bağlı Erdemli, Sarıot ve Düztarla Mahallelerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Milletvekili Kahtalı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Kahtalı, daha sonra beraberindekilerle birlikte Kale Belediye Başkanı Murat Koca’yı ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyarette konuşan Kâhtalı, Kale’nin gelişmeye yakın en cazip ilçelerden biri olduğunu ifade ederek yapılan yatırımları anlattı. Kahtalı, "AK Parti olarak Kale’ye son 2,5 yılda önemli hizmetler kazandırmış olduk. Murat Başkanım göreve geldikten sonra önemli hizmetler yaptı. İlçeye güzel bir GES projesi kazandırdı. Bu proje ile belediyemizin düzenli bir geliri olacak ve bu gelirle ilçeye hizmet edilecek. Bunun yanında ilçedeki okulların tadilatıyla ilgili sıkıntılar vardı onlar halloldu. Çok programlı güzel bir liseye ihtiyacımız vardı onu da kazandırmış oluyoruz. Herkesin malumu en kaliteli kayısılar Kale’de üretiliyor. İlçemiz tarımla iştigal eden bir ilçe o nedenle burada sulama ile ilgili yapmamız gereken işler vardı. Bu anlamda da Kapıkaya Turgut Özal Barajının yapılması ve buraya su verilmesini istiyorduk, Allah’a şükürler olsun bunu da tamamladık. 71 milyon metreküp su depolama hacmine sahip güzel bir tesisi ilçemizin hizmetine verdik, bu şekilde 40 bin dekar alan sulanmış olacak. Tabi ilçemizin bazı bölgelerinde sulama ile ilgili çözmemiz gereken konular var ve yapmamız gerekenler var, bununla ilgili de çalışıyoruz. Ayrıca diğer barajımızın ilçeye kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

24 Ocak depreminden en çok etkilenen ilçelerden birinin de Kale olduğunu hatırlatan Kahtalı, depremin ardından ilçeye yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Depremde birçok ev yıkıldı. Depremin hemen ardından da ilçeye 732 konut yapılması için çalışmalara başlandı. Konut inşaatlarının birçoğu tamamlandı. İlçeye konutlarla birlikte 114 tane ahır yapıldı. 16 dükkan, ibadethane ve sosyal alanlar da yapılıyor. Bunlarla birlikte Kaleyi merkezi olan bir konuma taşıyoruz. 6,5 milyon TL’lik belediye binası inşaatı devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız. Tüm bunların yanında gençlerimiz için Gençlik Merkezi’ne ihtiyacımız vardı, bunun projesi de çok güzel bir şekilde hazırlanmıştı. 2,5 milyon TL bedelli Gençlik Merkezini bu yıl sonunda açmayı planlıyoruz. Yine halı saha projemiz vardı o da tamamlandı. Kale’ye hayırlı olsun. Bunlar çok önemli işler" ifadelerini kullandı.

Kale’nin kurulmuş olduğu günden bu yana almış olduğu hizmetin daha fazlasını 2,5 buçuk yılda aldığına dikkat çeken Kahtalı, "Kale bu hizmetlerin daha iyisine layık. Kale her daim Cumhurbaşkanımızın arkasında oldu. Biz yeter ki birlik beraberlik içerisinde olalım ve Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümeye bakalım. Karşımızdakilerin kim olduğunu çok iyi biliyoruz, kimlerle yol yürüdüklerini biliyoruz. CHP Genel Başkanının ’biz dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz’ ifadesindeki dostların kim olduğunu iyi biliyoruz. Kaleliler bu dostların kim olduğunu daha iyi biliyor. O yüzden birlikteliğimizi bozmayacağız, birbirimize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. Kale Belediye Başkanı Murat Koca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vekilimiz her zaman ilçemizin yanında oldu ve bize yol gösterdi. Desteklerini bize hiçbir zaman esirgemedi. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar da, "Güzel bir ziyaret oldu, yatırımları inceledik, deprem sonrası yapılan konutları inceledik. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ise, Kahtalı’ya, ilçeye göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür etti.