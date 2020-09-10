Milletvekili Kahtalı, Covid-19 bilgisi aldı
AK PARTİ BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI BASRİ KAHVECİ VE AK PARTİ YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. RECEP BENTLİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET EDEN MİLLETVEKİLİ KAHTALI, SALGIN SÜRESİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret ederek, yeni tip korona virüs (Covid-19) çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Beraberinde, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve AK Parti yöneticileriyle birlikte İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi makamında ziyaret eden Milletvekili Kahtalı, salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına şükranları iletti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) çalışmaları hakkında bilgi alan Kahtalı, Malatya’da salgının en aza indirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.
Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, “Salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranları iletti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0