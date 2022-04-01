Milletvekili Fendoğlu’ndan Ramazan mesajı

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Fendoğlu, mesajında Ramazan ayının, yardımlaşma, dayanışma ayı olduğunu belirterek, “ Mübarek Recep ve Şaban aylarını geride bırakarak, rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Mübarek Ramazan ayını ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı af ve mağfiret ayı, Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Artık neredeyse saatlerle ifade edebileceğimiz kadar kısa bir zaman kalmıştır. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay birçok güzellikleri barındırır, kutlu bir misafir gibi heyecanla karşılanır, hüzünle uğurlanır. Ramazan İnanç ve ahlâk çizgimizdeki kararlı duruşumuzu sergileme fırsatı tanır, yardım ve iyilik ayıdır. Darda kalmışların, bilhassa yoksulların ve çaresizlerin halinden anlama ayıdır. İftar ve sahur sofralarımız bize yoksul ve yetimleri, muhtaç ve kimsesizleri başkalarını hatırlatıyorsa bir anlam ifade edecek, Ramazan ve Orucun içi dolacaktır. Ramazan; paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu hasletlerin yaşanmasına vesile olan bu mübarek ayda sofralarımızı ve gönüllerimizi ihtiyaç sahiplerine açmayı unutmamalı ve Rabbimizin rahmetine nail olmalıyız. Bu kutlu ayda iftar sofralarında sadece ekmeğimizi, sadece suyumuzu değil, sevgimizi, içtenliğimizi ve kardeşliğimizi de paylaşmalıyız. Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, huzur, coşku ve sevinçle geçireceğimiz bayram günlerine kavuşmayı Cenabı Allah’tan niyaz edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının başta Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimiz, ülkemiz ve İslam Alemi için birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.