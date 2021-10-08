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Milletvekili Fendoğlu’ndan Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne övgüler

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, dünyada karaciğer nakilleri ile adından söz ettiren Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüsü’nü ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Nakil merkezimiz sağlık alanında dünyada bizi başarıyla temsil ediyor” dedi.

MALATYA 08.10.2021, 16:52
Milletvekili Fendoğlu’ndan Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne övgüler

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, dünyada karaciğer nakilleri ile adından söz ettiren Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüsü’nü ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Nakil merkezimiz sağlık alanında dünyada bizi başarıyla temsil ediyor” dedi.

Beraberinde MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ı ziyaret eden MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’da Karaciğer Nakli olan Şanlıurfa Suruç ilçesi Kanaat önderlerinden Hacı Halil Akaslan’ı ve nakil olan diğer hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık turizminde Turgut Özal Tıp Merkezi’nin son dönemlerde önemli başarılara imza attığını ifade eden Fendoğlu, Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün yaptığı başarılı nakillerle dünyanın konuştuğu bir merkez haline geldiğini söyledi. Malatya’nın sağlıkta önemli bir başarı yakaladığını ifade eden Fendoğlu, “Hocamız ve ekibine ne yapsak azdır. Kendilerine bundan sonra da başaralar diliyoruz. Nice rekor denemeleri diliyoruz. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Servislerimizi de dolaştık, nakil olan hastalarımızdan buradaki hizmet ve hocalarımız ile ilgili çok güzel sözler duyduk. Bu da bizleri bir Malatyalı olarak gururlandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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