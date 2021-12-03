Milletvekili Fendoğlu’ndan Engelliler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fendoğlu mesajında, “Engelli vatandaşlarımızı daha iyi anlamak ve onların içinde bulundukları sosyal, psikolojik ve ekonomik durumu derinden kavramak için iyi bir fırsat sunacağına inanıyorum. Bu itibarla engelli olmanın ne demek olduğunu, engelli kardeşlerimize uzatacağımız duygudaşlık eli marifetiyle derinlerimizde hissetmemiz mümkün olacaktır. Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Hayatın tüm alanlarında ilklere imza atan engellilerin başarılarıyla onurlandıklarını belirten Fendoğlu, “ Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri onurlandırmaktadır. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, engelli vatandaşlarımız konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığın artmasını diliyor, her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğiyle, Engelli kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için gayret ve çabamızla her daim yanlarında olduğumuzu ve engelli vatandaşlarımızın haklarının savunucusu olduğumuzu ifade ediyor, herkesi bu duyarlılığa davet ediyor. Tüm engelli vatandaşlarımız olmak üzere ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.