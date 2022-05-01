Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Ramazan Bayramı mesajında, “Servetiniz ana ve baba duası olsun” dedi.

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Fendoğlu, “11 Ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayını geride bırakarak, Ramazan Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah’tan, O’nun rızasını kazanmak amacıyla tuttuğumuz oruçların, samimiyetle gerçekleştirdiğimiz ibadetlerin kabulünü niyaz ediyorum. Bayramlar; her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, yüce dinimizin, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamının yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis edildiği en güzel günlerdir. "Ben’i" "Biz" yapan yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, kırgınlıkları, dargınlıkları unutup birbirimizle kucaklaştığımız, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir” ifadelerine yer verdi.

Bayramların milli ve manevi kucaklaşmanın müstesna bir müjdesi olduğuna dikkat çeken Fendoğlu, “Türk Töresinin manevi ve kültürel değerlerinin, Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı, nice ramazan ayı ve bayramlara kavuşmamız dileğiyle. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize sağlık, başarı ve esenlikler diliyor, bütün Malatyalı hemşehrilerimin, Aziz Milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Servetiniz ana ve baba duası olsun” şeklinde mesajını tamamladı.