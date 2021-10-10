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Milletvekili Fendoğlu’ndan Baro Başkanı Demez’e hayırlı olsun ziyareti

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimlerde Malatya Barosu Başkanlığına seçilen Av. Onur Demez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MALATYA 10.10.2021, 09:50
Milletvekili Fendoğlu’ndan Baro Başkanı Demez’e hayırlı olsun ziyareti

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimlerde Malatya Barosu Başkanlığına seçilen Av. Onur Demez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Adliye Binasında bulunan Baro Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Mehmet Fendoğlu, göreve yeni seçilen Av. Onur Demez’e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Onur Demez ve yönetiminin yapacakları çalışmalarla Malatya Barosuna katkı sağlayacaklarını ifade eden Fendoğlu, ’’Genç ve başarılı olan yönetimimizin Malatya’nın başta yeni adliye olmak üzere tüm sorunlarının daha çabuk çözülmesi adına girişimlerde bulunacağına olan inancımız tam. Bundan sonraki süreç içerisinde MHP olarak bize düşen her görevi yapmaya hazırız. Allah utandırmasın, güzel işler yapmayı nasip etsin’’ dedi. MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise Demez ve yönetimi daha önce yaptığı başarılı işlerden tanıdıklarını belirterek, ’’Bu ekibin Malatya Barosu’nu daha iyi yere taşıyacaklarını inanıyoruz. Yeni görevleri hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. Baro Başkanı Av. Onur Demez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ’’Siyasi partiler demokrasimizin temel taşı, sizlerin bu desteği bizler için çok önemli. Bizlerde avukat meslektaşlarımızla toplumdaki temel hak ve özgürlüklerin korunması adına baromuzun üstlenmiş olduğu bu görevi yerine getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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