Milletvekili Çakır ve Güder, gül bahçesini inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’a önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan “Gül Bahçesi Proje” alanında incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Tandoğan Mahallesinde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan “Gül Bahçesi Proje” alanında incelemelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan proje alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Milletvekili Çakır’a bilgiler aktaran Başkan Güder, hayata geçirilen yatırım ile ilçedeki yeşil alan sayısına bir yenisi daha eklediklerine dikkat çekti. Toplam maliyeti 3 milyon lirayı aşan renk cümbüşünün yaşandığı bahçede, Malatya iklimine uygun 30 farklı türden bitki ve güller yer alacak.

“Mahallemde ilkleri yaşıyorum”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp, “Mahallemiz çok ama çok güzel. Bu güzellikler nereden kaynaklanıyor. Tabi ki iktidardan kaynaklanıyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in yaptığı yatırım ve hizmetlerden kaynaklanıyor. İlçemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. İyi ki bu ilçede yaşıyoruz. Mahallemde hep ilkleri yaşıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İlçemizin estetiğine büyük önem veriyoruz”

Gül yüzlü insanların ilçesi Battalgazi’yi gül bahçesine dönüştürdüklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Milletvekilimiz ile birlikte Malatya’da bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz Gül Bahçemizi ziyaret ettik. Büyük önem verdiğimiz ilçemizin estetiğini hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile daha renkli bir görünüme kavuşturuyoruz. Gül sevilen bir bitki ve gül yüzlü vatandaşlarımız yoğun iş temposun sonunda bu gül kokuları arasında dinlenmeye ihtiyacı var. Hakikaten şu gül bahçesinde insan gezdiği zaman bir nebzede olsa rahatlıyor. Çok sayıda gül çeşidi bulunan bahçemizi açılışa hazır hale getirdik ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’de hizmet aşk ile yapılıyor”

Çok ilgi çeken farklı bir konsepte sahip bir yatırımın daha Battalgazi’de hayata geçirildiğini vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Malatya’da olmayan ve her zaman özendiğimiz bir gül parkını,

başkanlarımız ve muhtarlarımız ile birlikte inceliyoruz. Çok güzel düşünülmüş bir proje. Gerçekten çok önemli çalışmalar yapılıyor ilçede. Battalgazi ilçesi her geçen gün kendini yeniliyor ve vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde tercih edilen ilçeler arasında. Yaptığı hizmet ve yatırımlarla Battalgazi’yi tercih edilen ilçeler arasına koymayı başaran kıymetli Osman Güder başkanımı tebrik ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Battalgazi’nin her mahallesinde ayrı bir çalışma ve hizmet var. Vatandaşlar hizmetten memnun. Battalgazi’de hizmet aşk ile yapılıyor. Projemizin Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.