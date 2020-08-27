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Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜDER'E ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MALATYA 27.08.2020, 16:20
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Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Milli Türk Talebe Birliği (MTBB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ve GENÇSAD Başkanı Fatih Can, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Malatya’ya hayranlığını dile getiren Yıldız, misafirperverliğinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti. Yıldız’a gençlere yönelik ilçede yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Güder’de, Malatya gençliğinin Türkiye’deki önemine dikkat çekti.

“Gençlik demek, gelecek demek”

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Genç Stratejik Araştırmalar Derneği’nin davetlisi olarak Malatya’ya gelen AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’ın bu ziyareti bizleri fazlasıyla onurlandırmıştır. AK Parti’nin ve Türkiye’nin gelişmesi noktasında çok güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ülke olarak güzel çalışmalara imza atan siyasetçilere her daim ihtiyacımız var. Özellikle içeride ve dışarıda ne zaman bir adım ileriye attıysak, her zaman bin bir türlü engellemelerle karşılaşmışız. Bizim engellemelere aldırış etmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi gibi yol gösterici rehberlere ihtiyacımız var. Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve teşkilatımız üzerine düşen sorumlulukları ve görevlerini yerine getirmekteler. AK Parti Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız’da Malatya’da gençlerle bir araya gelecekler. Gençlik demek, gelecek demek. Gençliğimizi anlarsak, geleceğimizi de anlar ve ona göre yol haritamızı belirleriz. Malatya Türkiye genelinde gençlik faaliyetlerinin zuhur etmiş olduğu, yeni fikirlerin temel bulup yeşerdiği illerden bir tanesidir. Malatya gençliği Türkiye için çok önemli. Diğer Sivil toplum örgütlerimizde Malatya’da gençlere yönelik çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar ülkemize, Malatya’mıza ve devletimize inşallah ciddi katkılar sunacaktır” dedi.

“Battalgazi’nin misafirperliğine teşekkür ediyorum”

Ziyarette konuşan Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise , “Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan gençlerimizle çeşitli programlarla bir araya geliyoruz. Bugün de Malatya’ya GENÇSAD’ın davetlisi olarak geldik. Malatya’da bulunduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin dört bir yanında gençler ne düşünüyor? Ne hissediyor? Neleri hayal ediyor? Bunu bizzat onların memleketlerine gelerek görmek, çok daha önemli bir hal kazanıyor. Ankara’da gençlerimiz ile her zaman buluşuyoruz. Fakat il dışından gençlerimizin misafiri olmak, onların ekmeğine ortak olmak, bizde derin bağlar kurduruyor. Güzel Malatya ve Battalgazi’mizin misafirperverliğini sonuna kadar hissettik” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’a kayısı hediye etti.

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