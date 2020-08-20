Son Dakika
MHP’li Kaya mazbatasını aldı
MHP'Lİ KAYA MAZBATASINI ALDI
MALATYA 20.08.2020, 15:56
3
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Ali Kaya Malatya Adliye Binasında mazbatasını aldı.
Geçtiğimiz hafta sonu MHP Yeşilyurt İlçe Kongresine tek aday olarak giren ve güven tazeleyen Başkan Kaya Adliye Binasında mazbatasını aldı.
Başkan Kaya, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt ilçe kongremizi yaptık. Bugünde mazbatamızı aldık. Liderimizin emrinde hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip eylesin. Kongremiz ülkemiz ve partimize hayırlı olsun. Bir pandemi tehlikesi altında kongremizi gerçekleştirdik. Buna rağmen kongremize gelen bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı saygı ve hürmetlerimi sunarım "dedi.
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25