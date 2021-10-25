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MGTC Başkanı Mehmet Aydın, TGF yönetiminde

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) Alanya’da yapılan 10. Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

MALATYA 25.10.2021, 12:03
MGTC Başkanı Mehmet Aydın, TGF yönetiminde

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) Alanya’da yapılan 10. Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Türkiye’nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) genel kurulu, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın tek listeyle katıldığı ve yeniden genel başkanlığa seçildiği 10. Olağan Genel Kurulda, MGTC Başkanı Mehmet Aydın’da Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Yılmaz Karaca, yerel basının içinde bulunduğu sıkıntılara değinerek yerel gazete sayısının bu süreçte bin 850’den 900’lere kadar indiğini söyledi. Son bir kaç ay içinde 45 ili gezdiğini ve bu gezilerde gazeteci meslektaşlarıyla görüşerek sorunlarını dinlediğini belirten Karaca, bu sorunların çözümü için ise her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarını dile getirdi.

TGF ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Karaca, “Güç birliğimiz sürdüğü müddetçe aşamayacağımız hiçbir sorun yok” dedi.

Genel Kurul’da yapılan tüzük değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan seçimlerde Yılmaz Karaca yeniden Genel Başkan seçilirken Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’da yeni yönetimde yer aldı. Aydın’ın Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu:

“Cafer Esendemir -Adana, Bayram Ekici -Nevşehir, Semra Şener - Aydın, Sezai Matur - Sakarya, Cemal İncesoyluer - Tokat, Rüstem Kaya Tepe -Mersin, Derya Akbıyık - Zonguldak, Levent Altun -Kocaeli, İbrahim Akkaya -Antalya, Necmi Işıksal -Tekirdağ, Mehmet Mücahit Ceylan - Diyarbakır, Süleyman Akbulut -Muğla, Rasih Reşat - KKTC, İlker Ülker - Çanakkale, Mehmet Aydın -Malatya ve Ercihan Çakmak -Kırıkkale".

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