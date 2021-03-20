MGC Genel Kurulu yapıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Olağan Genel Kurulu yapıldı.

MGC’nin pandemi nedeniyle yapılamayan olağan genel kurul toplantısı, MGC binası yanında bulunan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Toplantı Salonunda pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Genel Kurul Divan Başkanlığına Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, Divan Katip Üyeliklerine İbrahim Göçmen, Selim Apohan ve Metin Kaya seçildiler.

Genel Kurulun açılışında konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, “Cemiyetimiz de 33 yılı geride bırakıyoruz. Çok şeyler hedefledik ve çoğunu gerçekleştirdik. Bir tek Malatya Basın Merkezi hayalimiz kaldı, onu da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın hazırladığı proje ile gerçekleşmesini umuyoruz. Konut projesini gerçekleştirdik, gücümüz yettiğince yardımlarda bulunduk. Şimdi genç arkadaşlarımız bu işe dört elle sarıldılar, onlara yol arkadaşı olacağız. Malatya’da bu gün basının en önemli sorunu birleşme, dayanışma ve güç birliği yapma meselesidir. Biz birlik ve beraberliği sağlamak adına üzerimize düşeni yapacağız. Basın ilkeleri tüm basını bir araya getirir. Burada Küresel Gazeteciler Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Şubesi ve İnternet Habercileri Derneklerinin yöneticileri var, bizimle aynı görüşteler. Birleşme, dayanışma ve güç birliği artık elzem hale gelmiştir” dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde 3 yıl için görev yapacak Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu ve Federasyon Delegeler belirlendi. Yönetim kurulu asil üyeliklere, Vahap Güner, Bektaş Karaduman, Ali Aladağ, İskender Yılmaz, Veysel Erkuş, Ali Er, Hüseyin Erduran, Onay Ozan, Remzi Hayta, Hüseyin Karaaslan ve Kayhan İnceoğlu getirildi.

Denetim kurulu asil üyeliklerine, Mehmet Taşkın, Ferhat Canbey, Özcan Güler, Erol Tunç ve Servet Bozan, Disiplin Kurulu üyeliklerine, Erol Kurhan, Nezir Kızılkaya, Hasan Kara, Yaşar Karaaslan, Caner Mostur ve İbrahim Ulutaş seçildi. Federasyon ve konfederasyon delegeleri ise şu isimlerden oluştu: “Vahap Güner, Ali Er, Bektaş Karaduman, Hüseyin Karaaslan, Remzi Hayta, İskender Yılmaz ve Ali Aladağ.”

Malatya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi daha sonra toplanarak görev bölümü yapacak.