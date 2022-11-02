MGC 34. Kuruluş yıldönümünü kutladı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) kuruluşunun 34. yılını cemiyet binasında düzenlediği dostluk yemeği ile kutladı.

Kuruculuğunu Gazeteci Rahmetli Haydar Karaduman’ın yaptığı Malatya Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunun 34. Yılını kutladı. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla cemiyet binasında gerçekleşen dostluk yemeğine MGC yönetiminin yanı sıra CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile ilçe yönetimleri ve davetliler katıldı. Programda bir konuşma yapan MGC Başkanı Vahap Güner, 2 Kasım 1989 tarihinde Kurucu başkanları Haydar Karaduman’ın önderliğinde kurulan cemiyetlerinin bugüne kadar 33 yıl geride bıraktığını söyledi. Bölgede cemiyetler arasında en eski cemiyetlerden birinin MGC olduğunu ifade eden Güner, “Aynı zamanda Malatya’da olduğu gibi, bölge cemiyetlerin örgütlenmesinde, Anadolu’daki cemiyetlerin örgütlenmesinde öncülük etmiştir. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kurulmasında öncü üye olarak yer almıştır. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun kurulmasına yine öncülük etmiştir. Şuanda da Türkiye’nin en büyük basın örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kurucu üyesi ve yönetim kurulu olarak temsil etmektedir” dedi.

Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Malatya Temsilciliğinin de kendi cemiyetleri bünyesinde olduğunu da hatırlatan Güner, “Şuanda Malatya’da TSYD Şubesini de açmak üzere son aşamaya geldik. Malatya Gazeteciler Cemiyetini kurarken bir amacımız vardı. Ankara, İstanbul, İzmir’de olan bütün basın kuruluşlarının bir örneğini Malatya’da uyguluyoruz ve bunu da büyük ölçüde başardık. Son olarak TSYD Malatya Şubesini de Malatya’da kurmak içinde bürokratik işlemler başlamıştır. Bununla birlikte Malatya Gazeteciler cemiyeti tıpkı Ankara, İstanbul, İzmir’de olduğu gibi Malatya’da da en üst düzeyde temsil edilmektedir. Ayrıca Malatya Gazeteciler Cemiyeti düzenlemiş ödül törenleriyle de zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın katıldığı bir ödül töreniyle başlamış ve hükümetin en üst kademelerinde de destek görmüştür. Şuanda da bir yıl dönümünü geride bırakırken de, Malatya’da gazetecilerin sorunlarının çözülmesi konusunda da üzerlerine düşen görevleri yapmaktadır. En son olarak ta konut projesini 8 yıl önce hayata geçiren Malatya Gazeteciler Cemiyeti bundan sonra da çalışmalarını devam ettirecektir” ifadelerine yer verdi.

“Haydar Karaduman’dan Allah razı olsun”

MGC yönetim kurulu üyesi Remzi Hayta ise, “34 yıldır bir aile olarak yola çıktık ve güçlenerek devam ediyoruz. Bizim aile içimizde sorunlarımız olmuştur ama hepimiz o sorunları aşmasını bildik, dimdik ayakta durduk. MGC’nin kırmızıçizgisi vardı neydi? Cumhuriyet ilkeleri. Bu ilkelerden asla ödün vermedi devletine, bayrağına, milletine sadık bir cemiyet olarak yolumuza devam ettik. Siyasi düşüncelerimizi cemiyetin kapısında bıraktık, içeride tek birlik olduk. Rahmetli Haydar Karaduman’ın çizdiği yoldan yola çıktık.” şeklinde konuştu.

“Başarılı Çalışmalara imza atıyorlar”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise MGC’nin Malatya’da önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Cemiyetimiz Malatya’nın en eski, Malatya basınına, Malatya’ya çok önemli hizmetler vermiş bir cemiyet. Rahmetli başkanımız Haydar Karaduman’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Haydar Karaduman sadece bir gazeteci değildi, Malatya’nın önemli bir değeri ve kanaat önderiydi. Bu süreçte cemiyetin bütün üyelerine başarılı bir çalışma diliyoruz. Malatya’nın kendisine yön vermesi konusunda cemiyetler, gazeteciler önemli bir görev üstlenmektedir. Herkes bu görevi yaparken özgürce yapabilmeli, bağımsız yapabilmeli. Bunun alt yapıları aslında sağlanmış olması gerekiyor. Ama maalesef birçok eksiğimiz devam ediyor. Gazeteciler mesleğini icra ederken birçok eksikle de elbette mücadele ediyorlar. Bu eksiklerinde biran önce tamamlanması temennisinde bulunuyoruz.” diye konuştu.