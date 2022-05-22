Meslek lisesi öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı

Toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerinin hazırladıkları projeler görücüye çıktı.

Malatya Park AVM’de öğrencilerin projelerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirildi. Milli Eğitim İl Müdiresi Hatice Özdemir, serginin açılışında yaptığı konuşmada, meslek liselerinin öneminden söz etti. Özdemir, "Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitim her geçen gün gelişmektedir. Bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Meslek Liseleri, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının kurulması konusunda büyük bir önem taşımaktadır "diyerek meslek liselerinin önemini dile getirdi.

Meslek lisesi öğrencilerinin farklı alanlarda geliştirdikleri projeler büyük ilgi gördü.