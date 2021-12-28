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Meslek edindirme kanunu anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle iş verenlere tanınan yeni teşvik ve fırsatlar hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, “Mesleki eğitime çok güzel bir bakış ve bununla alakalı çırpınış var” dedi.

MALATYA 28.12.2021, 16:15
Meslek edindirme kanunu anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle iş verenlere tanınan yeni teşvik ve fırsatlar hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, “Mesleki eğitime çok güzel bir bakış ve bununla alakalı çırpınış var” dedi.

Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz sanayisini ve ekonomisini büyütme hedefinde en önemsediğimiz konuların başında mesleki eğitimin geldiğini vurgulayarak, “ Bugün burada, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle lise ve ön lisans mezunları ile stajyer çalışanları olan işverenlere tanınan yeni teşvik ve fırsatları konuşacağız, hep birlikte bilgileneceğiz. Konuşmamın hemen başında, yeni fırsatlar için bir işveren olarak, tüm üyelerimiz adına Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Oda olarak en önemsediğimiz konuların başında gelen Mesleki Eğitimle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan, projelerden ve faaliyetlerden biraz bahsetmek istiyorum. TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü proje olan “81 il 81 okul” projesi kapsamında odamızın proje okulu olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne her türlü desteği sunuyoruz” dedi.

Okullara daha kaliteli eğitim verilmesi adına fiziki imkanlara katkı sunan her türlü projeye destek verdiklerini belirten Karaduman, “Okulumuzun daha kaliteli eğitim verebilmesi adına fiziki imkânlarının gelişmesine katkı sunarken her türlü projelerine destek veriyoruz. Başarılı öğrencileri verdiğimiz burslarla motive ediyoruz. Teknofest başta olmak üzere meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimizin katıldığı yarışmalarda onlara sponsor olarak kendilerine daha da inanmalarını sağlıyoruz. Projemiz tamamlandığında, meslek liselerinden veya yüksek okullardan mezun olan gençlerimizin kendilerini daha da geliştirmelerine fırsat tanıyacağız. 3-6 gibi kısa süreli ve uygulamalı eğitimlerle gençlerimize yeni meslekler kazandırıp, sanayimizde istihdam edilmelerinin önünü açacağız. Bu arada sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Çok kısa süre içinde 1’inci OSB’de 20 bin metrekare alana büyük bir eğitim kompleksi inşa edeceğiz” diye konuştu.

MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ise "Çeşitli sebeplerle maalesef mesleki eğitim sekteye uğradı. Ama şu anda görüyoruz ki, mesleki eğitime çok güzel bir bakış ve bununla alakalı çırpınış var. Devletimizi bu noktada takdir etmek lazım. Özel mesleki okullara teşvik veriyor. Aslında bu teşvikin ana esprisi şu, ’ben bu mesleki eğitimi kıymetli görüyorum, kalkınması için uğraşıyorum’ Malatya TSO’nun mesleki eğitime bakış açısı Karaduman bey zaten açıkladı" dedi.

Milli eğitim Müdürü Mesleki Eğitim Şube Müdürü Abdul Baki Ertuğrul da, "Ülkemizde 2023 vizyonuna uygun olarak sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamanın, sahip olduğumuz genç nüfusu küresel rekabette avantaja çevirmenin yegane yolu nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçmesidir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

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