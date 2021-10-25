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Meme kanserine kamu spotuyla dikkat çekildi

Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜKATUM) işbirliğiyle Ekim ayının “Meme Kanseri Bilgilendirme ve Farkındalık Ayı” olması nedeniyle etkinlikler düzenleniyor.

MALATYA 25.10.2021, 16:43
Meme kanserine kamu spotuyla dikkat çekildi

Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜKATUM) işbirliğiyle Ekim ayının “Meme Kanseri Bilgilendirme ve Farkındalık Ayı” olması nedeniyle etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve İNÜKATUM tarafından meme kanserine dikkat çekmek amacıyla kamu spotu hazırlandı. Kamu spotunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve İNÜKATUM Müdürü Prof. Dr. Müge Karadağ’ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel verdikleri mesajlarla meme kanserine dikkat çekti. Meme kanseriyle ilgili kamu spotu İnönü Üniversitesi web sitesinde ve you tube da yayımlandı.

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve İNÜKATUM işbirliğiyle meme kanseri ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik olarak 27 Ekim tarihinde saat 16.00’da “Farkında mısınız? Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır” konulu program düzenlenecek. Çevrim içi gerçekleştirilecek olan programın moderatörlüğünü Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Özkan yaparken Meme Sağlığı Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tuna, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik konuşmacı olarak katılacak.

Konuyla ilgili konuşan İNÜKATUM Müdürü Prof. Dr. Müge Karadağ, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından itibaren meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanserinde farkındalığın vurgulanması amacıyla Ekim ayı ‘Meme Kanseri Bilgilendirme ve Farkındalık Ayı’ olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Adım adım kansersiz bir yaşama doğru el ele”

Meme kanserinin tüm dünyada en çok rastlanan, Türkiye ve dünyada kadınlar arasında en sık görülen ve en çok ölüme sebebiyet veren kanser türü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karadağ, “Bu kanser türünün değiştirilemeyecek bir risk faktörü ise kadın olmaktır. Konu kadın ve sağlık olunca biz de bir ucundan tutmak istedik. İNÜKATUM ve Hemşirelik Fakültesi olarak ortak yürüttüğümüz bu etkinlikte bir parça da olsa farkındalık oluşturmak ve dikkatleri erken teşhis ve korunmanın önemine çekmek hedefimiz olmuştur” şeklinde konuştu.

Projenin tüm sorumluluğunu Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Özkan’ın üstlendiğinin altını çizen Karadağ “Bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve katkı veren tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Prof. Dr. Müge Karadağ sözlerini “Adım adım kansersiz bir yaşama doğru hep birlikte el ele” diyerek sonlandırdı.

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