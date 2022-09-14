Melita’dan Malatya’ya Arslantepe buluşması

Malatya’da 17-20 Eylül tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “ Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması” basın toplantısı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) Konferans salonunda düzenlenen basın toplantısına Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, STK temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Hulusi Şahin, “Hedefimiz Malatya’yı tanıtmaktır. Onun için sadece valiliklerin, belediyelerin çalışması yetmez. Bütün Malatyalılarında bir gönül elçisi olarak çalışması gerekir. Ancak topyekûn bir çalışmayla başarılı olabiliriz. Son dönemdeki bütün çalışmalarda amiral gemisi rolünü üstlenen tüm süreçleri yürüten, yön veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan oldu. Fetih gününde şimdiye kadar eksik kalan, geçen yıl Malatya’da gerçekleştiren yine kendisi oldu. Bu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Geçmişini bilmeyenin gününe ve geleceğine hükmedemeyeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da yaptığı konuşmada “Bir şehrin bir insanın tanıtımı geçmişiyle önemlidir. Bir aile geçmişiyle kendisini temayüz ettirir, teraki ettirir. Şehirlerde, devletlerde, milletlerde öyledir. Geçmişini bilmeyen gününe ve geleceğine hükmedemez. Bizim milletimiz 5 bin yıllık geçmişi tarihi olan bir millettir” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize hizmet etmek vebali sorumluluktur”

Arslantepe Höyüğü’nün 2021 yılında UNESCO tarafından asıl listeye alındığı belirten Başkan Gürkan, “Arslantepe’nin tescilinin gerekçesi de ilk medeniyetin, ilk bürokrasinin, muhasebe hayatının, gümrükleme işlemlerinin ve medeniyetin başladığı yer olarak göz önüne geliyor. Malatya, insanlık tarihi açısından ve Türk - İslam tarihi açısından da önemli bir merkezdir. Burada yaşamak şereftir. Yaşadığımız şehri bihakkın yaşamadığımız zaman da vebaldir. Yani vecahat ile vebal arasında bir tercih yapacaksak Malatya’da yaşamanın hakkını kamu görevlileri olarak, vatandaşlar olarak vermemiz lazım” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise yaptığı konuşmada, “Arslantepe buluşmaları sayesinde burada bulunan tarihi, medeniyeti kültürü açığa çıkarmak ve bu eserleri ne kadar insanlığa mal edebilirsek o kadar anlam kazanır. Arslantepe’yi gündemde tutmak için büyük çabalar sarf ediyoruz. Valimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Arslantepe’yi layık olduğu yere taşımak, aslında önemli bir değer biz onun altını doldurma noktasında çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bu tür organizasyonların Malatya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Malatya her yönüyle dört başı mamur bir şehirdir. Şehrimizi maalesef bu şehirde yaşayanlar insanlarımız dahi tanımıyor, bilmiyor merak etmiyor. İnsanlarımızın meraklarını artıracak organizasyonlar yapmaktayız. Birçok değerimiz var bu değerlerimizin kıymetini başta biz bileceğiz. Son yıllarda kenarda kıyıda kalmış birçok tarihi eser ayağa kaldırıldı. Gastronomi noktasında büyük gayret ve çabalarımız bulunmakta. Ayrıca bölgemizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunun yapılmasının şehre ayrı bir değer kattığına inanıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından basın mensuplarından gelen sorular yanıtlandı.