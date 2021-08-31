MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Malatya Su Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ın emekliye ayrılması nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Mert getirildi.

Düzenlenen devir teslim töreni sırasında kısa bir açıklama yapan MASKİ’nin yeni Genel Müdürü Mehmet Mert, “Yol ve altyapıda 30 yıllık bir görev sürem oldu. Birimde çalışmaya başladığım zaman 26 yaşındaydım. 30 yıllık görevin ardından Sayın Başkanımızın uygun görmesiyle başka bir göreve geçtik. Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızda çok güzel bir ekip var. Görevi teslim ettiğim arkadaşımız Hakan beye görevi teslim etmekten dolayı onur duyuyorum. Çünkü herkes biliyor ki bir aile ortamı var. Bu ortamı kimse bozmadan herkesin Hakan beye bizler dâhil yardımcı olacağız. Yol ve altyapı koordinasyon daire başkanlığının hiç bozulmadan sahadaki pozitif görüntüsünü sürdüreceğiz. İki yıldır yol dairesi olarak biz ekibimizle birlikte 3 bin km yol yaptık. Herkes sahada çok ciddi çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Ben Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının ekibinin her zaman yanındayım. Bana ne zaman iş düşerse ne zaman çağırılırsam Hakan beyin ihtiyaç duyduğu zamanda yanında olacağız. Çünkü çalıştığımız kurum devlet kurumu. Hepimiz devletimize bağlı olacağız. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı, birbirimizi severek çalışmak zorundayız. Hakan bey nezaketiyle, beyefendiliğiyle ve devlet adamlığıyla her zaman takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. Hakan beye yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Genel Müdür Mert’in yerine ise Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına atanan Mehmet Hakan Demir ise “Mehmet Mert Müdürümüzün MASKİ Genel Müdürlüğüne atanmasından dolayı başarılar diliyorum. Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın takdir etmesiyle Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı görevini Mehmet Mert beyden sonra şahsıma tevdi edildi. Elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte işin ruhuna uygun olarak, belediyemize, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Mehmet Mert beyefendinin daire başkanlığımızda çok önemli gayretleri, çabaları ve birikimleri var. Sayın Genel Müdürümüz daire başkanlığındaki çalışmaları bayrak yarışı olarak değerlendirdiğimizde çok üst seviyede tuttu ve bizlere bıraktı. Bizleri zorlu ve önemli görevler bekliyor. Görevlerimiz sırasında Sayın Genel Müdürümüzün birikimlerinden ve tecrübelerinden çokça faydalanmak isteyeceğiz. Kendilerinin bizlere yardımcı olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Elimizden geldiğince sahayı bilen arkadaşlarımızın yollarını açarak ufak tefek dokunuşlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.