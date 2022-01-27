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MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi alındı

Malatya’da yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yolların açılması için Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) anaçları da ekiplere takviye ediliyor.

MALATYA 27.01.2022, 16:52
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi alındı

Malatya’da yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yolların açılması için Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) anaçları da ekiplere takviye ediliyor.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, hep birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert tarafından, gelen misafirlere Malatya genelinde yapılan altyapı çalışmaları ile kar temizleme çalışmaları hakkında bir brifing verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan tüm ekiplerinin, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kar temizleme çalışmalarına katıldığını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Yoğun kar yağışı sonrasında tüm ekiplerimizi kar temizleme çalışmalarına yönlendirdik. Tüm ekiplerimiz 7/24 sahada” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yollar için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 7-24 görevinin başında olduğunu kaydederek, “Malatya son yılların en yoğun kar yağışını aldı. Bununla beraber bir takım aksaklıklar oluştu. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımının durmaması için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, vatandaşın rahatlığı için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzde istişare için toplandık. Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. 13 ilçemizde kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyoruz. Özellikle kırsalda ulaşımın durmaması için büyük mücadele veriyoruz. Her konuda bize talepler geliyor. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise, “MASKİ Genel Müdürlüğü’ne getirilen Mehmet Mert beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlık sıkıntılarından dolayı biraz geciktik. MASKİ’nin çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve bundan sonra ilimiz için neler yapılabilir bunu konuşmak için bir aradayız. Mehmet Mert, belediyenin tecrübeli bürokratlarından birisi. Daha öncede görev yaptığı alanlarda kendini kabul ettirmiş, çalışkanlığıyla azmiyle, Malatya’nın sorunlarının yakinen takip etmesiyle gerçekten takdir kazanmış bir arkadaşımızdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın takdiriyle MASKİ’nin başına getirilmiştir. Daha başarılı hizmetler yapacağına ben inanıyorum. MASKİ’miz bugüne kadar gerçekten güzel çalışmalar yaptı. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. MASKİ bir yandan ilçelerimize arıtma yaparken bir yandan da özellikle kırsalda susuz bir yer bırakmamaya çalışıyor. Batı Kollektörü çalışması ile de Beylerderesi havzasını ıslah ederek gelecekte sağlıklı bir çevrenin oluşmasına vesile olacak. Çalışmalar hızla devam ediyor. Yeni projeler var. İnşallah yatırımlar artarak devam edecek” diye konuştu.

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