MASKİ depremzedelere temiz içme suyu sağlıyor

Malatya’da içme suyu tankeriyle depremzedelere temiz içme suyu taşıyan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, görev verilen her noktada ihtiyaçların karşılanması için çalışıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, depremin yaralarının sarılması noktasında destek olmaya devam ediyor. Bölgede görev yapan MASKİ’nin içme suyu tankeri, vatandaşın temiz içme suyuna ulaşması için çadır kent yakınında yer alan okulun su deposunu rutin bir şekilde dolduruyor. Çadır kentte kalan vatandaşlar da, tankerden su ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca Malatya merkeze uzak kırsal yerleşim yerlerinden Cumhuriyet Örnekköy ile Gözene mahallelerindeki içme suyu depolarına da tankerle su veriliyor. MASKİ, bölgede yer alan kamu kurumlarının depolarına da su basarak günlük hayatın aksamaması için çalışıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hareket eden MASKİ ekipleri, sokak hayvanlarının kaldığı hayvan barınağını da susuz bırakmıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi Hayvan Barınağı’na düzenli olarak su takviyesinde bulunuluyor.

Depremde zarar gören Pazarcık’ın içme suyu altyapısı onarılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü ekibi, depremin merkez üssü Pazarcık’ta önemli bir görevi yerine getiriyor. İlçe merkezinde deprem nedeniyle zarar gören hatlarda su kayıp kaçaklarını önlemek için görev yapan MASKİ ekiplerinin çalışması ile merkez içme suyu deposunda yeniden yeterli su tutulması sağlanacak. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ile ortak hareket eden ekipler, Pazarcık’a yeterli su temin edilene kadar çalışmalarına devam edecek.