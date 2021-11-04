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Marifetli kursiyerler sertifikalarını aldı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye İş Kurumu ve Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezinin de katkılarıyla Dilek Yeşil Konak’ta açılan Biçki-Dikiş ve Nakış Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

MALATYA 04.11.2021, 16:48
Marifetli kursiyerler sertifikalarını aldı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye İş Kurumu ve Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezinin de katkılarıyla Dilek Yeşil Konak’ta açılan Biçki-Dikiş ve Nakış Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Dilek Yeşil Konak Hizmet Binasında gerçekleşen sergi açılışı ve sertifika törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye İş Kurumu Malatya İl Müdür Vekili Fatma Düzgün Varol, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Ateşoğlu, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özen, Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru çalışmalardan oluşan serginin açılışını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, meslek edindirme kurslarıyla bayanların yerli ve milli üretime olan katkılarını artırdıklarını söyledi.

Kadınların var olan yeteneklerini ve becerilerini kültürel ve sosyal etkinliklerle ön plana çıkartmaya devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “Dilek Yeşil Konak Hizmet Binamızda İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa düzenlediğimiz biçki-dikiş ve nakış kursunu başarıyla tamamlayan bütün kursiyerlerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Deneyimli ve tecrübeli usta öğreticilerimiz tarafından verilen eğitimlerde yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayan kadınlarımızın ele emeği göz nuru eserlerini görünce hepimiz gururlandık. Çünkü burada alın teri var, emek var, gayret var. Samimiyetle ve gayretle çalışarak başarılı işlerin altına imza atan kadınlarımızın gayreti ve çabasını takdirle karşılıyoruz. Bizler ilçemizi bir yandan fiziksel, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve çevre yatırımlarla geleceğe hazırlarken diğer taraftan açtığımız meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslarımız sayesinde yeteneklerini geliştirmek ve ilerletmek isteyen hemşerilerimize rehberlik yapıyoruz. 2019 ile 2021 yılları arasında Yeşilkonak, Kültür ve Sanat Merkezlerinde açtığımız 55 farklı branştaki 248 meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslarımızdan 5 bin 297 vatandaşımız faydalanırken, gösterilen büyük ilgi neticesinde bu yıl ki kurslarımızda ki branş sayımızı 65’e çıkartarak, hizmetlerimizin daha fazla kesime ulaştıracağız” diye konuştu.

Biçki, dikiş, nakış, ev tekstili gibi birçok alanda açılan kurslara gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Çınar, “ Kadınlarımızın yerli ve milli ekonomiye olan katkılarını artırmak adına ilçemizin dört bir tarafında sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin sayısını artırdık. Hanım kardeşlerimizin sosyal, sportif ve kültürel açıdan kendilerini en güzel ortamlarda yetiştirmeleri, sosyalleşmeleri, aile ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacak seviyeye ulaşmalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Dilek Yeşil Konak’ta açtığımız meslek edindirme kursumuz ve sergilenen birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerimizde işte bu çalışmaların açık bir göstergesidir. Açtığımız kurslara hemşerilerimizin gösterdiği ilgi memnun ederken, çok sayıda kursiyerimiz burada ki etkinliklere katılarak meslek sahibi olarak aile bütçesine katkı sundu. Dilek’li hemşerilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sahiplenmesi bizi ayrıca mutlu etmektedir. Kadınlarımızı üretim ekonomisine daha fazla katkı sunacak aşamaya getirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Toplumun bilinçli bir şekilde ilerlemesi için hanım kardeşlerimizin, ablalarımızın meslek sahibi olması büyük önem taşıyor. Sıcak, samimi ve güzel ortamlarda gerçekleşen kurs ortamlarında bilgi ve deneyimlerini kursiyerlerimizle içtenlikle paylaşan usta öğreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sertifikalarını alacak olan tüm kursiyerlerimize sağlıklı, güzel ve huzurlu bir aile ve iş hayatı temenni ediyorum. Sosyal sorumluluk

projelerimize her zaman katkı sunan Türkiye İş Kurumu ve İlçe Halk Eğitim Merkezimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerlerin sertifikaları takdim edildi.

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