Malatya’ya Ukraynalı gelin

Ukraynalı Alona Radkovska, Malatya İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz’in oğlu Erol Cengiz ile hayatını birleştirdi.

Ukraynalı Alona Radkovska Malatya’da bir düğün salonunda düzenlenen törenle Malatya İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz’in oğlu Erol Cengiz ile hayatını birleştirdi.

Çok sayıda yerli yabancı konuğun katıldığı düğünde sanatçı İrfan Yılmaz ile Ayşe Bağ Sağlam seslendirdikleri şarkı ve türkülerle davetlileri eğlenceli dakikalar yaşatırken, Alona Radkovska’nın okul arkadaşı Oksana Tymkiv ise “Türk halkı çok konuksever ve yüce gönüllü. Ukrayna’da savaşın bir an önce bitmesini diliyor, sizleri de ülkemize bekliyoruz. Ukrayna’nın yaşadığı zorlu süreçte bizi destekleyen Türk halkına ve devletine teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz ise yaptığı konuşmada, “Bir anne ve babanın en mutlu günü çocuğunun mürüvvetini görmek. Bu mutlu günümüzde, Akçadağ ve Besni ile Malatya’dan, Türkiye’nin diğer illerinden, Hollanda’dan, Ukrayna’dan gelip bizleri yalnız bırakmayan, düğünümüze neşe katan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. Oğlumuz Erol ve kızımız Alona’ya ömür boyu mutluluk diliyoruz” diye konuştu.