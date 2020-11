Malatya’ya modern fidan satış merkezi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada faaliyetlerini sürdüren fidancı esnaflarını, daha verimli ve kaliteli hizmet üretebilmeleri için 70 bin metrekarelik bir alan oluşturarak tek noktada topluyor.

Yaka Mahallesi’nde yapımına başlanılan Fidancılar Sitesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya meyveciliğin kalbi olan bir şehirdir. Fidanların sağlıklı ortamda, bitki hastalıklarının kontrol edildiği bir yerde satılması için bu merkezi inşa ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fidancılar Sitesi çalışmasıyla fidancı esnafının yıllardır devam eden sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çalışmaların yürütüldüğü alanda yaptığı inceleme gezisine, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Genel Sekreter Yardımcıları Latif Okyay ve Mehmet Sığırcı, Yaka Mahallesi Muhtarı Sait Tan, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı. Program sırasında bir teşekkür konuşması yapan Yaka Mahalle Muhtarı Sait Tan, “Bizim rüya olarak bildiklerimiz Sayın Başkanımızın sayesinde gerçeğe dönüştü. Yaka Mahallemizde bu hizmetleri gördü. Yaka mahallemize Buğday Pazarı, Şire Pazarı, Lisanslı Depoculuk ve Fidancılar Sitesi yapılmakta. Başkanımıza mahallem adına ve Malatya adına teşekkür ediyorum. Nereye gidiyorsak başkanımızın hizmetleri var, başkanımızı takdir ediyorlar, başkanımıza teşekkür ediyorlar. Yaka mahallesine böyle bir hizmet gelmemişti. Sayın Başkanım göreve geldikten sonra hizmetler geldi. Halkımızda bunu böyle söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise yapılacak olan fidancılar sitesinin Malatya ve Türkiye meyveciliğine büyük katkıları olacağına inandığını belirtti. Sığırcı, “İlimiz fidan üretimi noktasında başta kayısı olmak üzere meyve fidancılığında ana üretim merkezlerinden. Fidancı esnaflarımızın bir araya toplanması özellikle Tarım Bakanlığı’nın şarka virüsüne yönelik çalışmasında bütün fidancıların bir arada olması hem kontrolün, hem giriş çıkışların tek noktada yapılacak olması şarka virüsünün kontrolü açısından büyük önem arz edecek. Yine bakanlığın üzerinde durduğu sertifikalı fidan üretimi, satışı ve pazarlaması konusunda kontrol mekanizmasının kurulması açısından çok iyi çalışacak. Bu şekilde hem üreticimize katma değer sağlayacak, hem de buraya gelen bu işin ticaretini yapan, uluslararası firmalarında bütün alıcıların bir arada bulunmasıyla birlikte eşit, adaletli, uygun pazar koşulları sağlanmış olacak. Özellikle tesisimiz ülkemiz meyve fidancılığına büyük hizmetler yapacak” ifadelerini kullandı.

Fidancıların şehrin farklı noktalarda hizmet verdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise “Mevcut fidan satışı yapılan alan hem giriş çıkışlarının sıkıntılı olması hem de vatandaşların rahatsız olmalarından dolayı şikâyetler alıyorduk. Bizde yaklaşık 70 bin m2’lik bir alanda projemizi oluşturduk. Yaklaşık 40 esnafımızın hizmet vereceği bir alan oluşturuyoruz. Şu anda fidancılık yapan 33 esnafımız var ama rezerv alanı olarak 500 m2 40 arsa oluşturduk. Esnafımız burada toplu alanda giriş çıkışın rahat olduğu, Kuzey Kuşak Yolu’nun olduğu bir alanda hizmet verecek. Yapılacak olan ofislerimizin içerisinde fidancı esnaflarımız her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkânlarına kavuşmuş olacak. Kanalizasyon, içme suyu ve elektrik alt yapılarını tamamladık. Ofislerimizin yapım işlemi devam ediyor. Bölge esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Fidancı esnafı için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da, “Özellikle fidancılıkla ilgili hizmet veren arkadaşlarımızın nezih ve rahat bir alanda hizmet vermeleri için inşa ettiğiniz fidancılar sitesi alanından dolayı teşekkür ediyorum. Uzun zamandır fidancılık yapan arkadaşlarımızda şehrin trafik aksının rahat olduğu bir alanda hizmet verme talepleri vardı. Bu hizmetin hayata geçiriliyor olması çok önemli. Yaka Mahallesi bölgemizin ciddi anlamda hizmet guruplarının tamamının bulunduğu bir alana dönüşüyor. Ticari faaliyetlerin gerçekleşmiş olması bölgenin de gelişmesi açısından çok önemli. Uzun zamandır sertifikalı fidancılık dâhil olmak üzere Malatya tarım şehri olma noktasında çok önemli mesafe aldı. Tesislerimizden ve yapmış olduğunuz hizmetten dolayı bütün üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Çevreyolu altına birçok yatırım kazandırdıklarına dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yaka Mahallemiz bizim için önemli bir mahallemiz. Çevreyolu altı söylem olarak ihmal edilmiş, ötekileştirilmiş gibi bir algı vardı şehrin genelinde. Biz özellikle gerek Battalgazi Belediye Başkanlığı sürecinde gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde bunlara azami titizliği ve hassasiyeti gösterdik. Bilindiği gibi Kaymakamlığın çevreyolunun altına yapılması, DSİ’nin çevreyolunun altına yapılması, Lisanslı Deponun çevreyolunun altına yapılması, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi’nin bu bölgeye yapılması, yine Adliye Binası’nın buraya yapılması, 5 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nun, Fuarcılığın yapılması, ekmek ve yemek fabrikalarının yine çevreyolunun altına yapılmış olması, çevreyolundaki bu algının kaldırılması anlamındadır. Her mahallede her yerleşim yerinde belediyemizin muhakkak bir şantiyesi vardır. Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar yaptığımız alanlara taşınacak. Şuanda askeri kışlaları yapıyoruz ve Sanayi Sitesi’nin taşınmasını da gerçekleştireceğiz. Malatya tarihinde inkişaf edecek ve on yıllarca yapılmayan hizmetlerin yapıldığını bu dönemde Allah inşallah nasip edecek. İnşallah 1-2 sene sonra bunlar ortaya çıktığı zaman Malatya çok daha güzel olacak. Biz Malatya’yı yaşanılabilir, çağdaş, modern kent görünümüne kavuşturmak istiyoruz. Bu anlamda STK’lar olsun, gerek belediye olsun, gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları olsun hakikaten yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Siyasilerimiz de milletvekillerimiz de diğer paydaşlarımızla ortak çalışıyoruz. Ortak çalışmanın ve ortak aklın sonucunda da bu hizmetler ortaya çıkıyor. Yıllardır söylenip yapılamayan, Yaka Mahalle muhtarımızın dediği gibi hayali bile düşünülemeyen işlerin hepsi bir bir gerçekleştiriliyor. Bu hizmetlerin Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fidancılarımızın her biri bir köşedeydi. Bu konuda çevreden şikâyetler geliyordu. Fidancılarımızın kendilerine yakışır bir şekilde ofislerinin olacağı, diğer ihtiyaçlarının giderileceği güzel mekânlar oluşturuyoruz. Malatya meyveciliğin kalbi olan bir şehir. Fidancılarımız bizim için çok önemli. Bu anlamda yapımına başladığımız Fidancılar Sitemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”