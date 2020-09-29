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Malatya’ya Kültürel Miras ödülü

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖDÜLÜNÜ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE DARENDE BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ HULUSİ KAYA TESLİM ALDI.

MALATYA 29.09.2020, 15:21
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Malatya’ya Kültürel Miras ödülü

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme dalında ödül verildi.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı Olağan 2.Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme yarışması ödülleri de sahiplerini buldu. Türkiye’nin dört bir yanından üye belediyelerin başkanlarının katılımı ile Tarihi Kentler Birliği Meclis toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısının ardından, Ülke Bütününde Havza Çalışmaları ve Fırat Havzası adlı sunum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunum ve konuşmaların ardından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme yarışması ödül törenine geçildi. Yarışmaya Taşhoran Kilisesi restorasyon çalışmaları ile katılan Malatya Büyükşehir Belediyesine Tarihi Kentler Birliği tarafından, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme dalında ödül verildi.

Ödülü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına, Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi Meclis Üyesi Hulusi Kaya teslim aldı.

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