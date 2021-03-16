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Malatya’ya iki yeni hastane

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını kaydederek, “Karaciğer Nakli Enstitüsü ve Onkoloji Hastanesinin ardından şimdi de Kalp ve Göz Hastanesini şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

MALATYA 16.03.2021, 10:18
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Malatya’ya iki yeni hastane

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını kaydederek, “Karaciğer Nakli Enstitüsü ve Onkoloji Hastanesinin ardından şimdi de Kalp ve Göz Hastanesini şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

Milletvekili Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, milletvekili Kahtalı’nın İnönü Üniversitesi’ne her zaman güçlü bir destek verdiğini söyledi.

Rektör Kızılay, Milletvekili Kahtalı’nın üniversite bünyesindeki İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulmasına katkıda bulunduğunu kaydederek, “Milletvekilimizin desteğiyle İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezimizi kurduk, Resmi Gazetede de yayınlandı” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Malatya’ya çok önemli, yeni ilaç formülü geliştirmek, eski formüllerin muadillerini geliştirme çalışmalarının yapılacağını belirtti.

İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çok farklı çalışmaların yapılacağını dile getiren Kızılay, çalışmalara çok yakın zamanda başlayacaklarını anlattı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi’nin Malatya’nın en önemli değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Milletvekili Kahtalı, pandemi döneminin dünyayı olumsuz etkilediğini, Türkiye’nin bu süreci en az zararla atlatabilmesi için gayret gösterdiklerini, sağlık çalışanlarının da korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön safta mücadele ettiklerini belirtti.

Korona virüs (Covid-19) tedavisi kapsamında ilk plazma tedavisinin Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde uygulandığını anımsatan Kahtalı, plazma tedavisi ve uygulamasının devam ettiğini söyledi.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Kızılay’ın idaresinde çok önemli hizmetler yaptığını kaydeden Kahtalı, “Birlikte yaptığımız çalışmayla Malatya, Türkiye ve dünyaya güzel bir merkez kazandırmış olduk. Onkoloji Hastanesini yaptık ve burası bölge hatta Türkiye’de en önemli merkez haline geldi. Rektörümüz gerekli çalışmaları yapıyor ve bizde siyasetçiler olarak gerekli destekleri veriyoruz. Üniversitemizi daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağlık alanında önemli bir yatırımı Malatya’mıza kazandırmış olduk”

Milletvekili Kahtalı, İnönü Üniversitesi’nde İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını ancak YÖK’ten izin alınması gerektiğinin kendilerine iletildiğini belirterek, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanımızla görüştük ve bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kıymetli hocamızın takipleriyle bu merkezimizde üniversitemize kazandırılmış oldu. Burasıda önemli bir merkez olacak ve inşallah tüm dünyaya şifa dağıtacağız. Yeni ilaçlar üreterek, önceki ilaçları da hem revize edip hem de geliştirerek sağlık alanında önemli çalışmalar olacak. Bu anlamda sağlık alanında önemli bir yatırımı daha Malatya’mıza kazandırmış olduk” ifadelerine yer verdi.

“750 milyon yatırım yapıldı”

AK Parti iktidarları döneminde Malatya’ya sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını kaydeden Kahtalı, “Karaciğer Nakil Enstitüsünü daha önce yapmıştık. Onkoloji Hastanemizi de Malatya’mıza kazandırdık. Şimdi de kalple ilgili yeni bir merkezi Malatya’mıza kazandırmak için çalışma var, son aşamaya geldi. Bunun yanında ayrıca bir göz hastanesini de üniversitemize kazandırmak için gayret edeceğiz. 2003 ila 2020 yılları arasında İnönü Üniversitemize 750 milyon TL yatırım yapıldı. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla birlikte bu rakam daha da yükselecek. Özellikle kalp hastanesi bölgemiz için oldukça gerekli. Kalp ve göz hastanesini ayrı ayrı düşünerek bunları da üniversitemizin bünyesine kazandırmış olacağız” sözcüklerini kullandı.

“Bir milyar 163 milyon yatırım yapıldı”

Milletvekili Kahtalı, İnönü Üniversitesi’nin bin 584 akademisyen ve 40 bin öğrencisinin olduğunu ifade ederek, bunun yanında bölgeye, Türkiye’ye ve dünyaya hitap eden Turgut Özal Tıp Merkezi’ni bünyesinde barındırdığını belirtti.

Malatya’ya sağlık alanında bir milyar 163 milyon TL’lik yatırımın yapıldığını kaydeden Kahtalı, Türkiye genelinde ise bir milyon 100 bin sağlık çalışanının görev yaptığını ifade etti.

Kahtalı, Türkiye’nin güçlü bir sağlık sisteminin olduğunu belirterek, “Güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğumuz için pandemi sürecini çok iyi atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık alanında önemli bir değişim ve dönüşüm oldu. Pandemi sürecinde de sağlık alanına yaptığımız yatırımların karşılığını aldık. Pandemi döneminde verilen 503 milyar destek ve güçlü sağlık altyapımızla vatandaşlarımıza hizmet verdik” diye konuştu.
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