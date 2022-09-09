Malatya’ya 4 yılda 5 kardeş oda

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 4 yılda 5 ilin Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda protokolü imzaladı. Özellikle ihracat yapılan limanlara ve sınır kapılarına yakın şehirlerin TSO’ları ile kardeş oda olduklarını belirten MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Birçok üyemiz kardeş odalarımızın üyeleri ile önemli ticari iş birlikleri yaptı” dedi.

2018 yılında göreve seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yönetimindeki Malatya TSO, 4 yılda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda protokolleri imzaladı.

“Farklı illerin avantajlarını fırsata çeviriyoruz”

Kardeş oda olunacak illeri belirlerken liman, sınır kapısı ve benzer ticaret önceliğini ön planda tuttuklarını belirten Sadıkoğlu, “Her ilin yatırımcıya sunduğu çok önemli ve birbirinden farklı avantajlar var. Bu avantajları fırsata çevirmek adına kardeş oda protokollerini önemsedik. Göreve geldiğimizde Odamızın diğer oda ve borsalarla elle tutulur bir diyaloğu yoktu. Bu diyaloğu güçlendirmek ve üyelerimiz arası ortak ticaret bağını sağlamlaştırmak adına kardeş oda protokolleri imzaladık. Bu illeri belirlerken de özellikle ihracat yapılan limanlara ve sınır kapılarına yakın illeri tercih ettik” dedi.

“Birçok üyemiz kardeş oda üyeleri ile önemli ticari iş birlikleri yaptı”

Kardeş oda oldukları TSO’lar ile sanayi, ticaret, turizmi gibi birçok alanda ortak faaliyetler ve fikir alış verişleri yaptıklarının altını çizen Sadıkoğlu, “Kardeş odalarımızla ciddi bilgi alış verişleri yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada paylaşınca artan tek şey bilgidir. Birçok üyemizin kardeş odalarımızın illerinde yaşadığı ticari sorunların hızlıca çözülmesi bizleri memnun ediyor. Birçok üyemiz de kardeş oda üyeleri ile önemli ticari iş birlikleri yaptı, bu da sevindirici bir gelişme” diye konuştu.