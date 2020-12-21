Malatyaspor taraftarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyaspor Taraftarlar Derneği yönetimini kabul etti. Başkan Gürkan, ziyarette, Yeni Malatyaspor’un son haftalardaki başarılı çıkışına da dikkat çekerek, "Temennimiz aynı şekilde bu başarı grafiğinin devam etmesidir” dedi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti, çıkarmış oldukları dergiyi Başkan Gürkan’a sundu. Ortaya çıkan yayın organında emeği geçenleri kutlayan Başkan Gürkan, “Yeni Malatyaspor’un başarısı bizi memnun etmektedir. Son haftalardaki Fenerbahçe’yi deplasmanda, Kasımpaşa’yı iç sahada net skorlarla yenmesi özellikle il dışında yaşayan Malatyalıları olduğu gibi şehrimizdeki hemşerilerimizi de mutlu etmiştir. Özellikle dışarıda Malatyalı olmayıp Malatya’yı sevenlerden bizlere yüzlerce telefon geldi. Bu anlamda da Malatya sporumuzun bu başarısını kutluyorum, tebrik ediyorum ve başarılarının devamını dilediğimi de ifade etmek istiyorum. Bizim arzumuz Yeni Malatyaspor’un başarısının devam etmesidir. Ayrıca çıkarmış olduğunuz dergiden dolayı da sizleri kutluyorum” dedi.

Kendilerini kabul ettikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Dernek Başkanı Ender Kaya ise “Derneğimiz adına başkanıma bu süreçte bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Malatyasporumuz geçen yıl sıkıntılı bir süreç geçirmişti. Derneğim ve taraftarım adına teşekkür ederim. Başkanımız her zaman olduğu gibi takımın yanında oldu. Bizim takımımız bu memleketin ortak sevdası, takımımız daha iyi yerlere gelecek, yeter ki biz inanalım. Bu konuda herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.