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Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlarından birlik çağrısı

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor’un başarılı olması için istişarede bulundular.

MALATYA 08.04.2021, 18:14
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Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlarından birlik çağrısı

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor’un başarılı olması için istişarede bulundular.

Malatyaspor Derebeyleri Dernek Başkanı Ender Kaya, Yenimalatyaspor forması ve dergisini Karataş’a hediye etti.

Yeni Malatyaspor hakkında istişarelerde bulunan Kaya, “Şehrin tüm kurum ve dinamiklerinin bir araya gelip şehrimizin sevdasına sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

Kaya, “Bu takım hepimizin takımı. Bu şehir hepimizin şehri. Başka Malatya yok, başka Malatyaspor yok. Sivil toplum kuruluşları ve bürokrasi işadamları, herkesin taşın altına elini koyup bu zorlu günlerde destek olmalıyız. Şehrin ortak sevdası Malatyaspor’umuza hepimizin tek vücut olarak kenetlenerek hep birlikte bu zorlu süreçten çıkmamız gerekiyor. Her şey Malatya için” ifadelerini kullandı.

Kaya, “Gençlerimizin sevincine sosyal faaliyeti olan sevdalarına hep birlikte sahip çıkacağız. Bu şehir bu takım hepimizin. Farklılaştırmanın olmadığı kardeşliğin pekiştirildiği bu alana sahip çıkacağız. Her şey Malatya için” diye konuştu.
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