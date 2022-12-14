Malatya’nın yeni alış veriş merkezinde 800 kişiye istihdam

İnşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan merkezde, yer alacak firmaların tefrişat işleri devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Hulusi Şahin birlikte tefrişat çalışmaları devam eden merkezde incelemelerde bulunarak, müellif firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

"En az 800 kişi istihdam edilecek”

Malatya City AVM’nin hem otel hem de alışveriş merkezi olarak bulunduğu lokasyonda önemli bir ihtiyacı gidereceğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Eski Yimpaş Binası, şehrimizin doğusunda metruk hale gelmiş, daha önce çok ortaklı bir şirket tarafından yapılmış, kısmi zamanda alışveriş merkezi olarak işlev görmüş, bütüncül anlamda 5 yıldızlı konsepti ve diğer bölümleri çalıştırılamamış daha sonra da kendi haline bırakılarak metruk hale gelmiş bir binaydı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Malatya’mızı ziyaret ettiğinde buranın Malatya için ölü olduğunu ve bu cesedin kaldırılması gerektiğini kendilerine ifade ettik, aynı Vagon Fabrikası’nda olduğu gibi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sağ olsun bu konuda yetki ve sorumluluğu bize devrederek, buranın tekrar eski haline ve işlevine kavuşması noktasında Büyükşehir Belediyesine yetki verdi. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da 29 yıllığına, ilgili müellif firmaya ihale edildi.

Şu anda ihale akıbetinde alışveriş merkezi genel anlamda hazırlanmış, binanın dış cephesi yeterli hale getirilmiş, inşallah önümüzdeki Mart gibi ilgili müellif firma, buranın açılışını düşünmektedir. Açılışı ile birlikte hem alışveriş merkezi hem sosyal donatı alanları hem de 5 yıldızlı otel konsepti açılarak, Malatya’mıza hizmet vermesi ve ileriki aşamada EXPO 2028’in bu bölgede yapılacağı dolayısıyla gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında bu mekanın konsept, lokasyon olarak çok doğru olduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan az ileride 5 yıldızlı Polis Evi ve yaklaşık 4 bin Özel Harekât polisinin eğitileceği bunun da sürekli olacağını düşünürsek, buradaki yapı lokasyonunun hem otel hem de alışveriş merkezi anlamında önemli bir ihtiyaç giderici merkez olacaktır. En az 800 kişinin istihdam edileceği bir merkez olacaktır. Bu

çalışmaları yapan ilgili arkadaşlarımıza, bizi bu konuda yetkilendiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve ilgili müellif firmaya teşekkür ederim. Yapılan çalışmaları yerinde görüp ve incelemek üzere Sayın Valimiz ile beraber buraya geldik” diye konuştu.

"Cenazeyi kaldırmak için çok emekleri olmuş”

Malatya City AVM’nin son halini görmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte merkezi ziyaret ettiklerini söyleyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Memnuniyetle görüyoruz ki firmalar kendi iç dizaynlarını hazırlıyorlar ve zannediyorum ki çalışmalar Mart itibariyle bitip, burası vatandaşın hizmetine sunulacak. Tabii her bölümü için ayrı bir çalışma yapıyorlar.

Eski hali çok kötü durumdaymış, fotoğraflardan gördük. Aslında 20 yıl önce kadar düşünülmüş zamanın ötesinde lokasyonu ile güzel bir projeymiş ama tamamlanamamış. Talihsizlikler yaşamış, gerçekten şehrin geleceğine damga vuracak olan proje, bir süre sonra şehre zarar veren metruk bir bina haline gelmiş. O noktadan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu cenazeyi kaldırma noktasında çok emekleri olmuş, kendisine teşekkür ediyoruz. Ortaya tekrar şehrin geleceğine katkı sağlayacak çok güzel çok özel bir vizyon proje çıkmış.

Tabii burada bir baba yiğit var, onu da tebrik etmek lazım. Yap-İşlet-Devret modeliyle bu büyük maliyeti üstlenen, Tekinalp A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bey’e de teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir yatırımı sırtlamak kolay değildir. Onu da tebrik ediyoruz, ümit ediyorum kısa zaman sonra açıldığında gerek lokasyonuyla gerek içerisindeki unsurlarla Malatyalının nefes alacağı, Malatya’ya prestij kazandıracak, bir nokta, bir merkez haline gelecektir” ifadelerini kullandı.