Malatya’nın ‘Şehrül Eminleri’ Vefa Gecesi’nde buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Şehrül Eminler Vefa Gecesi” programıyla Malatya’nın önceki dönem seçilmiş belediye başkanları bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa önceki dönem başkanlarından Ahmet Münir Erkal, Mehmet Yaşar Çerçi, Cemal Akın ile merhum Seyhan Semercioğlu’nun eşi Şahika Semercioğlu katıldı. İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı gecede ilk olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu buluşmanın Malatya tarihi ve demokrasi kültürü açısından önemli bir program olduğunu dile getirerek, “Hakikaten Malatya tarihi açısından önemli bir gün. Paylaşım ve tecrübenin aktarılması noktasında önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada demokratik kültür anlamında da önemli bir mesaj var. Türkiye’ye önemli bir mesaj var. Değişik zamanlarda, değişik partilerde görev yapmış ve memleketimizin hizmetinde bulunmuş belediye başkanlarımızın şehrin çağrısına kulak verip, şehrin çağrısına icabet ettikleri için bütün Malatya halkı adına, hemşerilerim adına kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

2 dönem başkanlık yapan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’ın babasının vefatı nedeniyle programa katılamadığını da anımsatan Gürkan, “Programımıza katılan başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Malatya eski Belediye Başkanlarından Ahmet Münir Erkal ise kendi döneminde gündeme getirdiği ‘Hemşerilik Anayasası’ projesinden bahsederek, “Şimdi Sayın Gürkan, tarihinde ilk defa ki ben daha önce duymadım. Belediye başkanlarımızı, bu topraklara hizmet etmiş tecrübesiyle, birikimiyle, heyecanıyla, dinamizmi ile arkadaşlarımızı bir araya getirerek bu heyecanı yeni bir seviyeye getiriyor bu anlamda çok önemli bir iş yapıyor. Çok hayırlı bir iş yapıyor. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın kendilerine bu vebali bir kez daha hatırlattığını da belirten Erkal, “Belediye Başkanlığımız bittiği zaman Malatya kentine bizim vecibemiz bitmez, bitmemeli. Bu sürdürülebilir ve sürekli olmalıdır. Ama maalesef içinde bulunduğumuz şartlar bu ruhu öldürdü. Eğer herhangi bir sistemi düşmanlaştırma, kutuplaştırma ve gerilim üzerine kurarsanız bu birleşme, bu dayanışma şuurunu öldürürsünüz” şeklinde konuştu.

Erkal, yerel yönetim tecrübesi ve mesleği itibariyle de kendi üzerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Daha sonra söz alan eski Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi’de görev yaptığı süre içerisinde halkın kendilerine verdiği bu emanete karşı hep hürmetkar olduklarının altını çizerek, “Allah nimetlerle de kulunu imtihan eder, külfetlerle de, makamlarla da mevkilerle de imtihan eder. O imtihanlardan anlımızın akıyla çıkmaktır esas gaye olan. Allah hepimizi bütün vazifelerimizde yüz akıyla çıkmayı nasip etsin” dedi.

Böyle bir buluşmayı sağladığı için Başkan Gürkan’a teşekkür eden Çerçi, “Yaptığımız bu bir bayrak yarışı. Başkanlar yüklendikleri görevi kendi dönemleri içerisinde halkın kendisinde olan imkan ve kaynaklarını en öncelikli işlere ve en ekonomik bir şekilde israf etmeksizin onlara hizmet etmekle mükellef. Bizle bu görevi yaptık, şimdi Selahattin Başkanımız yapıyor. Güzel hizmetleri gördükçe de kıvanç duyuyoruz, bu hizmetlerin sayısının artmasını diliyoruz” sözcüklerini kullandı.

Programda daha sonra söz alan eden eski Belediye Başkanlarından Cemal Akın da, geçmişten örnekler vererek belediye başkanlarının mütevazı olması gerektiğini belirterek, “Aman yüksünmeyin, tembellik etmeyin eğer halkın gönlünde taht kurmak istiyorsanız illaki bunlara dikkat edin. Adama bir konak hediye etsiniz telefon ettiği zaman onu muhatap alıp onunla konuşmanız o kadar memnun etmez. Ben o günden bugüne herhalde 19. Belediye başkanıydım. İçinizde en ihtiyar siyasetçi olarak hepinize tekrar sizi arayanlara mutlaka dönün, telefonlara mutlaka çıkın. Sizi arayanların veya size gelenlerin dertlerinin hepsini birden çözemezsiniz ama dertlerini paylaşarak ilgilenerek çözmeye çalışarak eğer insanımızla muhatap olursanız bizar evvel arkadaşlarımız Ayeti Kerimelerle ifade ettiler eşrefi mahlûkat insan onlara hizmet etmekle mükellefiz insan olarak ve Müslüman olarak. Ben bu duygularla bu güzel topluluğunuzu tebrik ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda, Gürkan Eski Belediye Başkanlarına Malatya’ya yapmış oldukları hizmetlerin anısına birer plaket takdim etti.

“Şehrül Eminler Vefa Gecesi”nde Malatya’nın seçilmiş Belediye Başkanları Erkal, Çerçi ve Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile birlikte restorasyon çalışmaları tamamlanan Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezini de gezdiler.