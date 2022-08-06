Malatya’nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin vefat etti

Malatya’nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin hoca vefat etti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi görmekte iken hayatını kaybeden Ramazan Keskin (70), Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Battalgazi ilçesi Alikan-Uluköy Mahallesi Budak Mezrası’nda bulunan Ebuzerler Mescidi haziresinde definedildi.

Cenaze namazına AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bazı siyasi parti, oda, sendika temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kalabalık topluluk katıldı.