Malatya’nın ilk sahil parkı projesi tüm hızıyla sürüyor

Malatya’nın Karakaya Baraj Gölü kenarında yapımı süren Kırkgöz Sahil Parkı Projesi önümüzdeki yıl tamamlanacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koyan Kırkgöz Sahil Parkı Proje alanında incelemelerde bulunarak, birim müdüründen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiği “Kırkgöz Sahil Parkı Projesi”nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekipler çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Başkan Güder, içerisinde, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı proje alanında incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürü Emrah Çoban’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Güder, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak olan sahil parkı ile Battalgazi’yi turizm deryasına dönüştürdüklerine dikkat çekti.

Battalgazi’nin Malatya’nın vitrini olduğuna dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’mızın en önemli vizyon projelerinden olan Kırkgöz Sahil Parkı proje alanında incelemelerde bulunduk. Bu proje Malatya için ve Battalgazi için çok büyük bir proje. Malatya’nın değerine Battalgazi’nin değerine değer katacak bir proje. Ekibimiz burada yoğun şekilde çalışıyor. Projemizin zor kısmını bitirdik. Çalışmalarımın yüzde 50’ini tamamladık. Kalan kısımlarda etaplar halinde yapılıyor. Allah’ın izniyle 2023 yılında tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sosyal tesisimizle, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Projemizi uzun zamandır hayata geçirecektik ama bazı sebeplerden dolayı startını verememiştik. Projemizin startını verdik ve projemize yoğunlaştık. Ciddi bir bütçe ayırdık. Tüm Malatyalıları buraya davet ediyorum. Cazibe merkezi haline dönüştürdüğümüz burayı gelip görsünler. Battalgazi’mize sorumluk bilinciyle yeni hizmetler, yeni çalışmalar, yeni projeler çıkararak yolumuza devam ediyoruz” dedi.