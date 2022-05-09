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Malatya’nın ilk karavan festivali sona erdi

Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde, Malatya Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen ve 3 gün süren İspendere Kamp Karavan Festivali sona erdi.

MALATYA 09.05.2022, 12:04
Malatya’nın ilk karavan festivali sona erdi

Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde, Malatya Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen ve 3 gün süren İspendere Kamp Karavan Festivali sona erdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Malatya’da ilk kez düzenlenen İspendere Kamp Karavan Festivali sona erdi. Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde 3 gün süren festival, unutulmaz etkinlikleri ile katılımcılara Malatya’da ilkleri yaşattı. Türkiye’nin dört bir yanından karavanlarıyla festivale katılan karavan tutkunları, eşsiz tabiatı ve zengin mineral deposu suyu ile saklı cennet İspendere Şifalı İçmelerinde unutulmaz bir festivali geride bıraktı.

Festival renkli anlara sahne oldu

Kortej yürüyüşü ile startı verilen festivalin ilk gününde katılımcılar için kamp ateşi başında sucuk ekmek ikramı yapıldı. Mandalin Tadında Kadir Baş ile 90’lar gecesinde müzik ziyafeti yaşayan katılımcılar, festivalin ikinci gününde doğa yürüyüşü ile güne merhaba dedi. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen tarihi tur gezisi ile ilçede tarihi yolculuğa çıkan katılımcılar, sonrasında Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü kadınların hazırlamış olduğu yöresel yemek ikramına katıldı. Malatya’nın yöresel yemekleri tadan katılımcılar, günün akşamında ise Malatya türküleri ile unutulmaz bir gece yaşadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın da katıldığı gecede müzik ziyafeti yaşayan katılımcılar, düzenlenen birçok etkinlikle renkli anlar yaşadı. Festivalin son gününde ise İspendere Şifalı İçmelerinde fidan dikimi gerçekleştiren katılımcılara, sürpriz bir ziyaret de gerçekleştirildi. 8 Mart Anneler Günü sebebiyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder ve Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Münise Duran, kadın katılımcıları festival alanında ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. 3 gün boyunca gönüllerince dört dörtlük bir festival yaşayan katılımcılar, memnun şekilde Malatya’dan ayrıldı.

Karavan tutkunları festivale doydu

Malatya’da düzenlenen festivale hayran kaldıklarını aktaran karavan tutkunu Gürel Demirutku, “Yaklaşık elli gündür yollardayız. Yemyeşil bir doğa da kamp yaptık. Battalgazi Belediyesi güzel bir organizasyon yapmış. Belediye olarak tüm ekip mükemmel. Mahcup edecek kadar çok şey yaptılar. Türkiye için Malatya için güzel bir festival. İlk kez Malatya’ya geliyorum ve herhalde son olmayacak. Karavancı arkadaşlarımıza Malatya’yı anlattık ve onlarda merak ediyorlar” dedi.

Bir başka karavan tutkunu Esra Amira Yiğen ise “Olağanüstü güzel bir festivali yaşadık. Güzel ağırlandık ve Malatya’ya bayıldım. Doğasına, suyuna, havasına, tarihine, misafirperverliğine ve ayrı ayrı birçok şeyine hayran kaldık. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Festivali Malatya’ya ilk kez kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten karavan tutkunlarından Duran Yücel, “Mükemmel bir kamp yaşadık ve sağ olsun başkanımız, kaymakamımız bu süreçte bizleri mutlu etmek için hep yanımızda oldular. Bu kadar güzel hizmetin altında eziklik bile hissettik. Başkanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra düzenlenecek olan festivale daha çok arkadaşlarımız ile katılacağız. Başkanımız bizlere kamp alanı da yapacak. Unutulmaz bir festival yaşadık. Her şey için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka karavan tutkunu Elif Kacar ise “Malatya yeşil ve temiz bir şehir. Malatya’ya ve Battalgazi’ye bayıldık. İnsanları çok güler yüzlü ve bizlerle yakından ilgilendiler. Kendimi borçlu hissediyorum. Festivalde her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ben bu kadar güzel olacağını ve Battalgazi’den bu kadar memnun ayrılacağımızı düşünmemiştim. Buradan herkese sesleniyorum; Malatya’ya ve Battalgazi’ye gelin. Her bir karesinde tarih kokan buraları yakından tanıyın. Görmeyen insan çok şey kaybeder. Başkanımızın ve kaymakamımızın eşlerine Anneler Günü sürprizi içinde ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu festivalimizi geleneksel hale getireceğiz”

Karavan kültürünü Malatya’ya yerleştireceklerini ve festivali geleneksel hale getireceklerine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yoğun katılımın sağlandığı güzel bir festivali daha geride bıraktık. Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerimizi Battalgazi’de ağırlamaktan dolayı çok memnun olduk. Marka şehri olan Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde ilk kez böyle bir festivale imza attık. Bu festival bir başlangıç ve Battalgazi’yi karavanın merkezi yapacağız. Festivalimize gösterilen ilgi bizleri fazlasıyla memnun etti. Sizlerin de memnuniyetle buradan ayrıldığını görünce bizler mutlu olduk. Eksikliklerimiz olmuş olabilir ama sizlerinde destekleriyle bu eksikliklerimizi gidereceğiz. İnşallah bundan sonra paydaşlarımızın da desteğini alarak bu festivalimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Tabi burada katılımcılara da büyük iş düşüyor. Gördüğünüz ve yaşadığını festivali diğer karavancılara anlatmanız gerekiyor. İlçemizin turizm potansiyelini daha arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Festivalimize katılan tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz, sizleri önümüzdeki festivallere şimdiden davet ediyoruz” dedi.

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