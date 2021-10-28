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Malatya’nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’nın ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başlandı.

MALATYA 28.10.2021, 18:16
Malatya’nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’nın ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başlandı.

Hekimhan’da kutlama

Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde de Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yılı programı Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı.

Çelenk sunma törenine, Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Pehlivan, Emniyet Müdürü Recep Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Halil İbrahim Bokurt, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ozan Can, kamu kurum ve kuruluşları, daire amirleri, partilerin başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile Atatürk Anıtı’ndaki program tamamlandı.

Arguvan kutlama

Malatya’nın Arguvan ilçesinde de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk programı kapsamında İstiklal Marşı okundu ve göndere bayrak çekildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Nazım Hikmet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk programına, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe jandarma Komutanı Ali Ayva , İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Yay, AK Parti İlçe Başkanı Gazi Üşen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazıhan’da kutlama

Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Malatya’nın Yazıhan ilçemsinde Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtına Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal ile İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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