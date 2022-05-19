Malatya’nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’nın Darende ve Arguvan ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıl dönümü coşkusu yaşandı.

Darende ilçesinde ilk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelek sunumu, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. 19 Mayıs kutlama programı güreş sahasında devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan konuşma, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi, masa güreşi gösterisi, ödül töreni, bando takımının geçişi ile kutlama programı sona erdi. Törene, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Arguvan’daki tören

Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan törende, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladılar. Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları ve Arguvan türküleri seslendirildi. Programda daha sonra Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından kupa ve madalya çeşitli hediyeler verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Garnizon Bölük Komutanı Ali Ayva. Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.