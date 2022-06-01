Malatya’nın 2 üniversitesinde toplu mezuniyet töreni

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Malatya İnönü Üniversitesi’nde toplu mezuniyet töreni düzenlenecek.

MTÜ’deki mezuniyet töreni 2 Haziran Salı günü saat 17.00’de MTÜ Battalgazi yerleşkesinde gerçekleştirilecek. MTÜ’deki mezuniyet töreninde konuşmalar yapılıp, daha sonra dereceye giren öğrencilere diplomaları verileceği bildirildi. Malatya İnönü Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni 12 Haziran Pazar günü İnönü Üniversitesi Stadı’nda saat 17.30’da gerçekleştirilecek. Tüm fakülte ve meslek yüksek okulları için düzenlenecek olan toplu mezuniyet töreni sonunda Kolpa topluluğu konser verecek.

Bu arada, 12 Haziran 2022 Pazar günü üniversitenin mezuniyet programı dolayısıyla aksamalara meydan vermemek için İnönü Üniversitesi kampüs içi trafikte bazı önlemler alınacağı da kaydedildi.