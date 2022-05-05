Malatyalıların ecdat yadigarı eserler turuna ilgisi

Malatya’dan ecdat yadigarı eserler bayram turuna katılanlar, tarihte bir gezinti gerçekleştirdi.

Eskişehir, Bilecik, Söğüt ve Bursa turuna Malatya’dan Ramazan Bayramı’nda giden bir büyük otobüs 46 kişilik grup, ecdat yadigarı eserleri görme ve dua etme mutluluğu yaşadılar.

Taner Günel rehberliğinde özellikle Bursa’da Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetinin sürdüğü ecdat yadigarı eserleri ve büyük İslam Alimi zatları ve padişahları ziyaret etme imkanı bulan tura katılanlar, Bursa Ulu Cami’ye de hayran kaldılar.

Eskişehir programından sonra Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecek Şeyh Edebali Türbesi, Bursa Yeşil Türbe, Emir Sultan, Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri ziyaret edilip dualar okunduktan sonra son olarak Bursa Cumalıkızık Köyü gezisi sonrasında Malatya’ya hareket eden tura katılanlar, Bursa Panoramik Müze’ye de hayvan kaldılar.