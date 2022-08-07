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Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde ettiler.

MALATYA 07.08.2022, 17:14
Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde ettiler.

Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlendi. Malatya’dan Türkiye Şampiyonasına 10 sporcu katıldı.

Malatyalı sporculardan Burcunaz Narin 7 bin 500 metre de Türkiye birincisi, Tuna Erdoğan ise 5 bin metre de Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı olan iki sporcu da Milli Takıma seçildiler.

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