Malatyalı sporcu Yalçın, Türkiye Şampiyonu

Malatyalı Atletizm sporcusu Serdar Yalçın, 3 bin metre yürüyüşte Türkiye Şampiyonu oldu.

Bursa’da yapılan, U16 Salon Yürüyüş Türkiye Şampiyonasına Malatyalı sporcu Serdar Yalçın da katıldı. Yalçın, 3 bin metre yürüyüşte Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Altın Malatya kazanan Yalçın, Malatya’ya döndüğünde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirilecek.