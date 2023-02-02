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Malatyalı sporcu Yalçın, Türkiye Şampiyonu
Malatyalı Atletizm sporcusu Serdar Yalçın, 3 bin metre yürüyüşte Türkiye Şampiyonu oldu.
MALATYA 02.02.2023, 12:27
Malatyalı Atletizm sporcusu Serdar Yalçın, 3 bin metre yürüyüşte Türkiye Şampiyonu oldu.
Bursa’da yapılan, U16 Salon Yürüyüş Türkiye Şampiyonasına Malatyalı sporcu Serdar Yalçın da katıldı. Yalçın, 3 bin metre yürüyüşte Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.
Altın Malatya kazanan Yalçın, Malatya’ya döndüğünde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirilecek.