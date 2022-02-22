Malatyalı sporcu Işık, Avrupa 2’ncisi oldu

Malatyalı sporcu Enes Işık, Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda 2’nci olarak memleketi Malatya’ya döndü.

İstanbul’da 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan Muay Thai Avrupa Şampiyonasında Malatyalı sporcu Enes Işık, Avrupa 2’ncisi oldu. Sporcu Enes Işık’ın

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirileceği bildirildi.