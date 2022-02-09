Malatyalı sporcu Enes Işık, Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda iddialı

Muay Thai Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Malatyalı sporcu Enes Işık, şampiyona öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti.

İstanbul’da 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Malatyalı sporcu Enes Işık, şampiyona öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti. Muay Thai Avrupa Şampiyonası’na iddialı hazırlanan ve çalışmalar sonrası açıklamalarda bulunan Enes Işık, "2019’da Muay Thai Uluslararası Şampiyonada şampiyon oldum. Birçok kez Üniversitelerarası müsabakalarda dereceler kazandım. Şimdi ise İstanbul’da yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda da inşallah derece ile döneceğim” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise, "İlimizin başarılı sporcularından olan Enes Işık kardeşimiz birçok kez bizleri aldığı dereceler ile gururlandırdı. Kendilerine her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sporcumuzu tebrik ediyor, 13-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.