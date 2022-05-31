Malatyalı kuaförün Dünya Şampiyonluğu gururu

Arnavutluk’un Başkenti Tiran’ da gerçekleştirilen ve Global Fashıon Progress (GFB) Kuaför Uluslararası Yarışmalarında Malatyalı kuaför Şener Eroğlu’nun da içerisinde yer aldığı Türkiye, takım olarak dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını kaldıran Eroğlu emeklerinin karşılığını gördüklerini vurguladı.

Mesleğinde kendine has farklı stiliyle dikkatleri çeken ve Türkiye’de katıldığı yarışmalarda dereceleri bulunan Malatyalı kuaför Şener Eroğlu, Türkiye’yi temsilen Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan yarışmalar katıldı. Türkiye’de Küresel Moda Gelişi olarak bilinen Global Fashion Progress (GFB) Kuaför Uluslararası yarışmaya dünyanın 22 ülkenin takımı yer aldı. Yarışmada Türk kuaförlerin bulunduğu takım, rakiplerine büyük bir fark atarak Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Rakibin yenerek takımına puan kazandıran Malatyalı Ünlü Kuaför Şener Eroğlu, başarıda tüm takım arkadaşlarının payının büyük olduğunu belirterek, emeklerinin karşılığını gördüklerini söyledi. Eroğlu, " 28-31-Mayıs tarihleri arasında 22 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmada Arnavutluğun Başkenti Tiran’ da Global Fashıon Progress(Küresel Moda Gelişimi) GFB Kuaför uluslararası yarışmalarında ülkemize en iyi dereceler getirmek Ayyıldız’ı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak için gelmiştik. Türk’ün Başarısını Malatyalıların yeteneğini tüm dünyaya göstermek için mücadelemizi yaptık. Şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırarak tüm Dünyaya, ‘Bir Türk Dünyaya Bedel’ sözünü de yeniden hatırlattık. Katıldığımız yarışmada tüm branşlarda dereceleri kazandık. Daha sonra Dünya Şampiyonu olarak Kupamızı alarak ülkemize dönüş yoluna koyulduk. Tüm takım arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir takım olduk ve yarıştık. Malatyalı hemşerilerimize de yarışmalarda bir an olsun bizi yalnız bırakmadıkları için hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Başarılı olarak ülkemize dönüyoruz” şeklinde konuştu.