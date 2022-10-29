Malatyalı kuaför Eroğlu Dubai’de

Malatyalı dünya şampiyonu kuaför Şener Eroğlu, mesleki bilgi paylaşımı için Dubaiye’ye davet edildi.

Mesleki bilgi paylaşımı için Dubai’ye giden Şener Eroğlu, Euro Cup Türkiye olarak dünyanın dört bir yanına bilgi paylaşımına gideceklerini belirtti. Dünya şampiyonu olarak mesleki bilgi paylaşımı için Dubai’ye davet edildiğini belirten kuaför Şener Eroğlu, “ Kendimizi yetiştirerek dünya şampiyonu olduk. Şimdi ise jüri üyeliğine davet edildim. Malatyalı olarak çok gururluyum. Türkiye’deki 135 meslektaşımla birlikte Dubai’ye fuara gidiyoruz. Fuarda meslek bilgi paylaşımı yapacağız. Euro Cup Türkiye grubu olarak daha iyi yerlere geleceğiz. Şuan Dubai, Mart ayında İtalya, ondan sonra Rusya dünyanın dört bir yanına Euro Cup Türkiye milli takımı olarak gideceğiz. Euro Cup Türkiye Milli takım Genel Başkanımız Gökhan Hamarat’a ve takım kaptanımız Erhan Engine teşekkür ediyorum” diye konuştu.