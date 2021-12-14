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Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
Malatya’da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
MALATYA 14.12.2021, 14:37
Malatya’da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bir süredir Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi gören Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk bugün hayatını kaybetti. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hanımınçiftliği Mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi Türk, 1974 yılında Isparta Er Eğitim alayında acemi eğitimin tamamladıktan sonra Adana 50 Piyade Alayında vatani görevini yaparken 1 ve 2’inci Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı.