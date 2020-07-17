Malatyalı kasaplar teknolojiyle buluştu
HER GEÇEN GÜN GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRÇOK MESLEKTE DE HEM ÜRETİCİYE HEM DE TÜKETİCİYE KOLAYLIKLAR SAĞLIYOR. MALATYALI KASAP MURAT LEYLEK’TE, İSTANBUL’DAN GETİRTTİĞİ KEMİK KESME TESTERESİ İLE İŞLERİNİN DAHA KALİTELİ VE KOLAYLAŞTIĞINI BELİRTTİ.
Her geçen gün gelişen teknoloji ile birçok meslekte de hem üreticiye hem de tüketiciye kolaylıklar sağlıyor. Malatyalı Kasap Murat Leylek’te, İstanbul’dan getirttiği kemik kesme testeresi ile işlerinin daha kaliteli ve kolaylaştığını belirtti.
37 yıldır baba mesleği olan kasaplığı yapan Murat Leylek, 3 yıl önce memleketi Malatya’ya gelerek burada bir işyeri açtı. İstanbul’dayken gördüğü kemik kesme testeresini Malatya’ya getiren Leylek, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak hem işini daha güvenli olarak yapmaya başladı hem de, ürünlerinde verimi arttırdı.
3 yıldır Malatya’da kasaplık yaptığını söyleyen Leylek, “İstanbul’da et balık kurumunda çalışırken bu testereyi görmüştüm. Malatya’ya yerleşince bu makineyi alarak getirdik. Eskiden kasaplar olarak kemikleri satırla keserdik, bu da hem bazı yaralanmalara hem de kemikteki iliğin azalmasına neden olurdu. Şimdi bu testere ile kemikleri kestiğimizde kemik tozu kalmıyor ve iliğin de daha rahat şekilde çıkmasını sağlanıyor. Tüm meslektaşlarıma tavsiye ediyorum bu cihazı” dedi.
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